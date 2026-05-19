錦織圭という奇跡【第27回】喜多文明の視点（１）◆01松岡修造の視点＞＞◆02細木秀樹の視点＞＞◆03奈良くるみの視点＞＞◆04石光孝次の視点＞＞◆05玉川裕康の視点＞＞◆06デイビッド・ロウ＆マット・ロバーツの視点＞＞◆07土居美咲の視点＞＞◆08伊藤竜馬の視点＞＞「この名前、なんて読むんだ？」思い返せば、それが喜多文明さんと『錦織圭』との出会いだった。26年の月日をさかのぼる、真夏の東京──。