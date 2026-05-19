全国から依頼が殺到するわら細工会社が長野にある。わらむの代表、酒井裕司さんは10年前に起業しわら細工に携わる人を70人育成してきた。周囲から「頭がおかしい」と言われながら、儲からないとされた伝統産業に参入した理由とは――。■絶滅の危機に瀕した日本のわら細工正月に欠かせないしめ縄やしめ飾りだが、日本で流通する製品の多くが外国産だ。理由の一つに、低単価で稼げない産業構造が挙げられる。儲からない伝統産業――