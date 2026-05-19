人文知は武器になる（山口周、深井龍之介、文藝春秋）コンテキスト・リーダーシップ（山口周、光文社）２０３０来たるべき世界（エマニュエル・トッドほか、朝日新聞出版）現代語訳論語と算盤（渋沢栄一、筑摩書房）世界のエリートが学んでいる数学的思考法（マーカス・デュ・ソートイ、ＳＢクリエイティブ）新書世界現代史（川北省吾、講談社）働く人が減っていく国でこれから起きること（河田皓史、朝日新聞出版）金融数学