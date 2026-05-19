i-dleのウギが、ファンの視線を釘付けにした。ウギは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】みぞおちまで…ウギ、“胸元ざっくり”トップス公開された写真には、イタリアの街並みを散策しているウギの姿が収められている。ウギは、みぞおち付近までカットされたデザインのトップスにブラウンのミニスカートを合わせたキュートなスタイリングを披露。淡いイエローのトップスが、色白できめ細やかな彼