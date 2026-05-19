今月15日にベトナム人の男が逮捕された監禁事件で、被害者として保護されたフィリピン人の女が、他人名義のキャッシュカードを譲り受けた疑いで逮捕されました。名古屋市に住むマラリ・アイリッシュ・アン・ラゾ容疑者(23)は今年2月から3月ごろ、小牧市で他人名義のキャッシュカード1枚を10万円で譲り受けた疑いで18日逮捕されました。マラリ容疑者は埼玉県でベトナム人の男らに監禁され、今月15日に自力で逃げ