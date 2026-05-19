「ゆきぽよ」の愛称で知られるモデルでタレントの木村有希のコーデショットが好評だ。１８日までにインスタグラムで「ＣＨＡＮＣＥ ＆ ＣＨＡＮＧＥ」とつづると、おへそが見えるコーデショット複数枚を公開。ミニ丈のシースルートップスにビスチェをあわせ、デニムを履いたコーデになっている。この投稿にファンからは「 か、可愛いやっぱりギャルはいいですなぁ」「可愛すぎるのに、カッコいい」「めっちゃ足長っぼよ