「どう見ても本物が混じってる」──4月25日、X（旧Twitter）に投稿された沖縄の祭り風景の中に、元SPEED・上原多香子（43）が映っていると話題になった。祭りのカラオケ大会でのワンシーンだという写真には、楽しそうに全開の笑顔を見せる上原の姿が確認できる。【写真を見る】沖縄の祭りで楽しそうに踊る上原、沖縄で走っていた上原のラッピングバスこの写真を投稿したのは、お笑いコンビ・飛石連休の藤井ペイジ（54）。近著に