5月14日、栃木県上三川町の住宅で農業法人を経営する一家に複数人が押し入り、母親（69）が刃物で殺害され同居する息子2人も重軽傷を負った強盗殺人事件。栃木県警の広域連携捜査により、事件の実行役として逮捕されたのは神奈川県内に住む16歳の男子高校生4人であることが判明した。【写真】「ビニールに入れられたスニーカーが放置...」”現場指示役”だった竹前夫妻のアパートの様子、粉ミルクやレッドブルのごみも少年らの