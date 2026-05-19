生きている限り、人は誰もが悩みや苦しみ、孤独と直面する時期が訪れる。そして多くの場合、それを隠しがちだ。笑顔の裏で、心の中では泣いている、そんな瞬間はないだろうか。こうした笑顔に隠れた“涙のにおい”を察知し、そっと寄り添う猫が主人公の漫画がある。それが『夜廻り猫』だ。きっかけは、作者である深谷かほるさんがTwitter（現X）に投稿したことだった。物語に感銘を受けたフォロワーによって、またたく間に拡散。そ