「コワトラ」の始まりいったいこの男は、何をするために、大勢の部下たちを引き連れて、わざわざワシントンDCから6900マイル（約1万1000キロメートル）も離れた北京まで行ったのだろうか？先週5月13日から15日まで、ドナルド・トランプ米大統領が、習近平国家主席の招きで、中国を国賓訪問した。両雄の会談は、今回が6回目である。私はその間、すべてフォローしてきたが、ひと言で言えば、1期目のトランプ政権の時は、4回の会談と