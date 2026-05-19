名古屋市中川区のパチンコ店の駐車場で今年2月、車から鞄を盗んで男が逃走し、止めようとした男性がケガをした事件で、57歳の男が逮捕されました。強盗致傷の疑いで逮捕されたのは、中区の無職・木原清三容疑者(57)です。中川区清川町のパチンコ店の駐車場で今年2月、停まっていた車から合わせて3万5400円相当の手提げ鞄2個を盗み、自分の車で逃げる際にボンネットにしがみついた男性(当時58)を振り落としてケガをさせた疑い