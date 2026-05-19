ｔｉｍｅｌｅｓｚの佐藤勝利（２９）がアニメ映画初主演する「君と花火と約束と」（７月１７日公開）の主題歌がｔｉｍｅｌｅｓｚの「消えない花火」に決定したことが１８日、分かった。主題歌入り予告＆メインビジュアルも解禁された。主題歌を主演の佐藤が所属するｔｉｍｅｌｅｓｚが担当し、同作のために書き下ろされた。佐藤は「作品が本当にすばらしいのでプレッシャーもありましたが…」と明かしつつ、「自信を持って届け