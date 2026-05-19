「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026」（TIF）に初出場が決定した、アイドルグループのFULIT BOXのセンタ―を務める立花ことりが、19日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】モテクイーンの魅力全開！表紙を飾った永尾まりやスレンダーボディと色白の美肌、はつらつとした表情がまぶしい王道の水着グラビアは必見だ。同誌には、永尾まりや、伊勢川乃亜、UNJOUR TOKYOらも登場する。