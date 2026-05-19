【ロサンゼルス共同】対話型人工知能（AI）「チャットGPT」の開発企業、米オープンAIの営利化を進めたのは当初の目的に反するとして、共同設立した実業家イーロン・マスク氏が役員の交代などを求めた訴訟で、西部カリフォルニア州オークランドの連邦地裁は18日、時効が成立しているとして請求を退けた。マスク氏は控訴を検討している。米メディアが報じた。報道によると、マスク氏は2015年、非営利組織としてオープンAIを現最