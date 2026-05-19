プロ野球日本ハムの新庄剛志監督が１５日付で自身のインスタグラムを更新。監督室の意外なプレゼントが話題を呼んだ。「今日移動試合で監督室に着いたらなんとヘラクレスが置いてあり現役時代１番身体の治療をしてもらってた同級生のトレーナーからのプレゼントでした有難うこれから育て方を調べてみよう」と投稿。プラスチックケースに入った大きなヘラクレスオオカブトを公開した。この投稿に「すげぇー！！」