内閣府の「令和7年版高齢社会白書」によれば、シニア層の約4割が「75歳以上まで働きたい」と高い就業意欲を持っています。しかし、長年の経験や資格を活かして稼ぐほど、国から支給される年金がカットされるという現実に直面するケースがあります。時給3,000円のバイトと月21万円の年金で多くの収入を得ていたノリアキさん（仮名・65歳）も、「在職老齢年金制度」によって年金カットの対象となりました。高い給与を得るシニアがぶ