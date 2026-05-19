「若い頃から年を取っても、ずっと『太りたくない』と思っていたんです。でも、ある日ふと鏡に気づいたら、映っていたのは普通にふっくらした『おばさん』。そのときに思ったのが……」【調査結果】自分の体型について、どう感じている？ふっくらした体型、丸顔、気がよさそうで、安心感漂う……いわゆる「お母さん」の姿を見いだし、改めて自分自身のことを「なんか…いいじゃん」と思えたというアラフィフ世代のあかりさん。「私