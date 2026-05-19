新社会人のみなさんは、初任給を何に使いますか。マネーフォワード株式会社（東京都港区）が実施した「初任給や投資・貯蓄、お金にまつわる習慣や価値観」に関する調査によると、「親・家族へのプレゼント・食事」が最多となりました。では、初任給で「もっとお金をかけておけば良かった」と思うのはどのような項目だったのでしょうか。【調査結果】初任給でお金をかけておけばよかったと思う項目は？調査は、同社が運営する『マネ