しっかりした荷台が特徴の「特定小型原付」に注目2026年5月9日・10日の両日、アウトドアイベント「FIELD STYLE TOKYO（フィールドスタイル東京） 2026」が、東京ビッグサイト（東京都江東区）にて開催されました。名古屋を拠点とする電動モビリティメーカー「BLAZE（ブレイズ）」のブースでは、30kgの荷物もスイスイ運べる、4輪モデルの新型車「BLAZE e-CARGO（以下、イーカーゴ）」の実車が初公開され、注目を集めました。【