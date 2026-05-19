スマートフォンも電気自動車も、その心臓部は「レアアース」という資源に支えられている。日本政府はその国産化に向け、深海採掘などの大型プロジェクトに巨額の税金を投じているが、果たして勝算はあるのか。結論から言えば、現実は極めて厳しい。中国の圧倒的低コスト構造を前に、日本の戦略は根本から問い直しを迫られている。 【画像】日本のレアアース戦略が“中国に絶対勝てない”理由 レアアース