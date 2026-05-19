愛知県碧南市で18日夜、横断歩道を渡っていたとみられる10代後半くらいの男性が軽自動車にはねられ、意識不明の重体となっています。警察や消防によりますと、18日午後7時半ごろ、碧南市港南町2丁目の交差点で事故があり、「車と歩行者の事故で意識はなく呼吸はあります」と目撃者から119番通報がありました。10代後半くらいの男性が片側2車線の道路を歩いて渡る途中ではねられたとみられ、頭から出血するなどして病院に運ば