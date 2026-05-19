＜全米プロ最終日◇17日◇アロニミンクGC（ペンシルベニア州）◇7394ヤード・パー70＞アーロン・ライ（イングランド）が歴史的な優勝を飾った。メジャー13度目の挑戦で全米プロ初制覇。ローリー・マキロイ（北アイルランド）、ジョン・ラーム（スペイン）、スコッティ・シェフラー（米国）らビッグネームが並ぶ優勝争いのなかから抜け出し、31歳が新たなメジャーチャンピオンに名を刻んだ。≪写真≫アイアンカバーに古いドライバ