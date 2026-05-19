演芸番組『笑点』に出演していたことで知られる、落語家の林家木久扇さん（88）にインタビュー。歴代最長55年出演した笑点の思い出や、“おバカ”キャラ誕生のきっかけ、大切にしている言葉などを語っていただきました。1966年5月15日に放送を開始した『笑点』。初代司会者・立川談志さんに気に入られ、若手大喜利に出演していた木久扇さん（当時・木久蔵さん）は1969年、二代目司会者・前田武彦さんの時代に大喜利レギュラーメン