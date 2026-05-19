千葉ロッテマリーンズは、球団公式ファンクラブ「TEAM26」有料会員向けに販売中の『解説付きチケット』について、企画詳細および出演OBコメントを発表した。【画像】「最年長が1番最新のポケモン選んでて草」マリーンズメンバーの“推しポケモン”（一覧）本企画は、「TEAM26」20周年アンバサダーの内竜也氏と球団OBが、リアルタイム音声配信サービス「CHEERPHONE」を通じて試合解説を行う特別観戦企画。参加者は自身のスマー