【グランドキャニオン＝中根圭一】米国のトランプ政権がアリゾナ州の人気景勝地グランドキャニオン国立公園周辺でウランの増産に取り組んでいる。エネルギーの「脱ロシア依存」を目指したものだ。先住民や環境団体が反発するなど地元とのあつれきが強まっており、ブレーキがかかりそうだ。電力需要増グランドキャニオン周辺は米国有数のウラン埋蔵地ではあるものの、米国では採掘コストが高いうえ、濃縮などの燃料加工技術が衰