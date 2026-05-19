ＥＸＩＬＥのＴＡＫＡＨＩＲＯが１７日付で自身のインスタグラムを更新。同じくＥＸＩＬＥのＡＫＩＲＡとのツーショットを披露した。「最高な夜＃二人三脚＃２０周年＃ＵＲＢＡＮＳＡＶＡＧＥ＃ＥＸＩＬＥＡＫＩＲＡ＃並沙汰じゃない」と投稿。ＴＡＫＡＨＩＲＯはウインクをしながら、ＡＫＩＲＡと頭と合わせ、満面の笑みを浮かべるツーショットを公開した。この投稿に「最高のツーショットです！！」「あ〜大好き