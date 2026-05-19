グラビアアイドルの東雲うみが、19日発売の『漫画アクションNo.11』表紙＆巻頭グラビアを飾った。【写真】休日デート気分を満喫！自然体グラビアを披露した東雲うみ「うみちゃんのくつろぎタイムにご一緒させてもらいたい…。ゆったり休日デート気分を味わえる自然体グラビア」となっている。東雲は埼玉県出身。大学卒業後に会社員として働いたのち、2020年にグラビアデビュー。Gカップのバストと100センチヒップのグラビ