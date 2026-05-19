栃木・上三川町で女性が殺害された強盗事件で、逮捕された少年のうち一部が「後悔している」という趣旨の供述をしていることがわかりました。竹前海斗容疑者と妻の美結容疑者、16歳の少年4人らは5月14日、栃木・上三川町の住宅に侵入し、物色中に住人の富山英子さん（69）の胸を刺すなどして殺害した疑いが持たれています。捜査関係者によりますと、竹前容疑者ら夫婦が「自分たちは関係ない」という趣旨の供述をして容疑を否認する