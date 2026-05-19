香川県・小豆島でオリーブや柑橘を育てる農園が5月11日、神戸・元町に関西初となる直営店をオープンした。オリーブオイルのテイスティングや限定商品販売などを行う“体験型店舗”として展開する。井上誠耕園 神戸元町店関西初出店したのは、1940（昭和15）年創業の「井上誠耕園」。小豆島でオリーブと柑橘の栽培から加工、販売までを一貫して手がけ、これまで通信販売を中心に展開してきた。新店舗「神戸元町店」（神戸市中