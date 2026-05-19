【モデルプレス＝2026/05/19】Hey! Say! JUMPの山田涼介が主演を務める7月スタートの読売テレビ・日本テレビ系新日曜ドラマ「一次元の挿し木（いちじげんのさしき）」（毎週日曜よる10：30〜11：25／ 全10話・全国ネット）がクランクイン。現場では、山田のバースデーサプライズが行われた。【写真】大学院生を演じる33歳人気アイドル◆山田涼介「一次元の挿し木」クランクイン5月某日、本作がいよいよクランクイン。クランクイン