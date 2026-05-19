【モデルプレス＝2026/05/19】元AKB48の永尾まりやが、19日発売の「週刊FLASH」（光文社）表紙＆巻頭に登場。美しいバストを披露している。【写真】32歳元AKB48メンバー、ランジェリー姿の表紙◆永尾まりや「週刊FLASH」表紙登場アイドル卒業後も俳優、モデルとして活動を続ける永尾。「爆モテ」を自認する男女16人がモテNo.1の座をかけて恋の駆け引きを繰り広げた恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」（ABEMA）で見事