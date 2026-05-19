【モデルプレス＝2026/05/19】timeleszの佐藤勝利が主演を務めるアニメーション映画「君と花火と約束と」（7月17日公開）の主題歌が、timeleszの「消えない花火」に決定した。【写真】STARTOアイドル主題歌入り予告映像が解禁◆timelesz、佐藤勝利主演映画「君と花火と約束」主題歌に決定本作のために書き下ろされた新曲「消えない花火」は、夜空に一瞬だけ咲き誇り、儚く消えていく花火のように、登場人物の葛藤と成長、そして物