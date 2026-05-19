「めるる」こと俳優でモデルの生見愛瑠さん（24）が2026年5月13日、自身のインスタグラムを更新。「めるのふく」私服ショットを披露した。髪をポニーテールにまとめ生見さんは、「暖かすぎになる前に着てなかった長袖達を物凄いスピードで着てる日々です〜、」といい、ポニーテールで黒ジャケットとミニスカを合わせた私服姿を投稿した。また、ハッシュタグをつけて「#めるのふく」とコメントを添えている。インスタグラムに投稿さ