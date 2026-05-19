先月、小学5年の女の子をSNSで脅迫し、自宅に連れ込み逃げ出せない状態で無理やり胸を触ったなどとして、18日、自称・熊本県山鹿市の派遣社員の男（19）が逮捕されました。男と女の子はSNSで出会い、対面での面識はありませんでしたが、男がSNSで「これラストチャンスだからね」「殺しにいくよ」などとメッセージを送って脅迫していました。男は警察の調べに対し、容疑を一部否認しています。警察が、事件の経緯や当時の状況