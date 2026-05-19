ゴルフはメンタルのスポーツだとよく言われますが、実は「日常の気の緩み」がそのままゴルフのスコアに直結してしまうかもしれません。 マンガ『ゴルフは気持ち』に登場する、ある悲劇的な（そしてクスッと笑える）エピソードをご紹介します。 警戒していた相手に「つい」気を許してしまう瞬間 マンガ『ゴルフは気持ち』第6話では、ゴルフの「気の緩み」を日常のあるエピソードに例えています。 主人