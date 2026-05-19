古文書に刻まれた富士山の大噴火 人々は大噴火をどう書きとめてきたか 富士山の噴火は、古くから数々の文書に記録されてきました。科学的な観測手段がなかった時代、人々は突如として現れた「異変」を、目に見えるありのままの姿として懸命に書き残したのです。 富士山の噴火が明確に記された代表的な史料のひとつに、平安時代の歴史書『日本紀略』があります。富士山から激しい噴煙が上がり、広範囲にわたって灰が降り