福岡県那珂川市の福岡女子商業高校で18日、およそ1か月半ぶりに食堂の営業が再開されました。採算がとれないとして事業者が撤退した後を引き受けたのは、地元企業でした。 ■森野里奈記者「きょうから再開した食堂では、皆さん、弁当やカレーなど温かい食事を楽しんでいます。」那珂川市の福岡女子商業高校では、食堂が営業を再開し、久しぶりに生徒たちでにぎわいました。福岡女子商業高校の食堂は、一日およそ50人の