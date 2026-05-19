◆米大リーグパドレス―ドジャース（１８日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１８日（日本時間１９日）、敵地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。現在は４試合連続安打中と好調なだけに、４戦ぶり８号に期待がかかる。先発マウンドには山本由伸投手（２７）が上がる。相手先発は右腕Ｍ・キング。今季は９試合に登板し、３勝２敗、防御率２・６３と安定し