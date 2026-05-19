W杯ブラジル代表の発表で、電光掲示板に表示されたネイマール＝18日、リオデジャネイロ（AP＝共同）【ニューヨーク共同】ブラジル・サッカー連盟は18日、ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨む代表メンバー26人を発表し、34歳のネイマール（サントス）が選出された。4度目のW杯出場となる。アンチェロッティ監督は昨年の就任後、初めてネイマールを招集した。ビニシウス（レアル・マドリード）やラフィーニャ（バルセロ