俳優の坂垣怜次（31）の自身初となるフォトブック『Reizi One Act』の発売決定し、表紙ビジュアルが公開された。坂垣は、22日より上演されるミュージカル『「忍たま乱太郎」第16弾 タソガレドキで忍者修行！』の七松小平太役やミュージカル『テニスの王子様』3rdシーズンで天根ヒカル役で出演するなど俳優として活躍中。今回、空想アート企画プロデュース集団「Citrolemon」と初タッグを組み、31歳を迎えた5月16日に自身初とな