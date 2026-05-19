「佐久間宣行のNOBROCK TV」に出演し話題を呼ぶ俳優の伊勢川乃亜が、19日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】モテクイーンの魅力全開！表紙を飾った永尾まりや自身初となる水着グラビアを披露。キュートな笑顔と抜群のスレンダーボディは必見だ。同誌には、永尾まりや、立花ことり、UNJOUR TOKYOらも登場する。