焼肉食べ放題「じゅうじゅうカルビ」は、2026年5月19日から6月17日までの期間、サンエックスのキャラクター「リラックマ」とのコラボレーションキャンペーンを全店で開催します。グッズ販売やポストカードプレゼント、SNSキャンペーンも期間中、コラボレーションメニューの販売や、ここでしか買えないオリジナルグッズの販売を実施。また、先着1万人にオリジナルポストカードのプレゼントや、SNSキャンペーンも併せて開催されます