黒川想矢とキム・ジアンがW主演を務める映画『3ミリの恋』が、11月6日に全国公開されることが決定。あわせてティザービジュアルと特報映像が公開された。 参考：黒川想矢×堀越麗禾、『ARCO／アルコ』日本語吹替版でW主演本ポスター＆特報映像も 本作は、短編映画『ミヌとりえ』で山形国際ムービーフェスティバル2022グランプリや東京インディペンデント映画祭2022準グランプリなど多数の映画賞を