読売テレビ・日本テレビ系で7月期に放送される日曜ドラマ『一次元の挿し木』で主演を務める山田涼介がクランクインを迎えた。 参考：山田涼介主演で『一次元の挿し木』実写ドラマ化決定「この役に挑めるのは良かった」 本作は、2025年に『このミステリーがすごい！』で文庫グランプリを受賞した松下龍之介の同名小説を実写化したヒューマンミステリー。 脚本は、『死刑にいたる病』の高田亮と『正直