7月17日に公開される佐藤勝利（timelesz）主演のアニメーション映画『君と花火と約束と』の主題歌がtimeleszの「消えない花火」に決定。あわせて主題歌入り本予告とメインビジュアルが公開された。 参考：佐藤勝利、アニメ映画の初アフレコに「海外に来たみたい」新生活を迎える人へコメントも 本作は、真戸香の同名小説を原作に、日本三大花火大会のひとつである「長岡まつり大花火大会」を舞台とした儚くも切ない