乳がん検診で「要精密検査」と指摘されたら誰でもドキッとするもの。一体、乳がん検診後の精密検査ではどのようなことを行うのでしょうか？乳がん検診の精密検査･再検査の内容と再受診のタイミングについて柏の葉ブレストクリニックの森島先生にお聞きしました。 監修医師：森島 勇（柏の葉ブレストクリニック） 1989年3月筑波大学医学群卒業。筑波大学附属病院、北茨城市立総合病院（現：北茨城市民病院）、きぬ医師会病