ブランドは、名前とロゴで決まる。明治製菓、文明堂、江崎グリコーーいずれも現在は広く知られる企業だが、創業当初は無名の存在だった。その後の成長を分けたのは、ネーミングとロゴに対する意思決定の違いだ。各社の歩みをたどると、その分岐点が見えてくる。※本稿は、作家の友利 昴『明治・大正のロゴ図鑑 登録商標で振り返る企業のマーク』（作品社）の一部を抜粋・編集したものです。明治グループが「東京菓子」という社名だ