エミライは5月22日、中国のFIIO Electronicsのデジタルオーディオプレーヤー（DAP）「Snowsky DISC」の取り扱いを開始する。カラーはブラック、ブルー、ピンクの3色で、市場想定価格は1万7930円前後。●有線・無線でハイレゾ級 エントリークラスのDAP新製品はCD時代をイメージさせる1.8インチ円形タッチスクリーンを搭載した、エントリークラスのDAP。本体は、68×68mmの手のひらサイズで、超薄型アルミ合金ボディーを採用する