【その他の画像・動画等を元記事で観る】 timeleszの新曲「消えない花火」が、佐藤勝利がアニメーション初主演を務める映画『君と花火と約束と』の主題歌に決定。楽曲を使用した本予告と、メインビジュアルが公開された。 ■timelesz「消えない花火」を使用した本予告も解禁 真戸香による小説『君と花火と約束と』（小学館『ガガガ文庫』刊）をアニメーション映画化した本作。日本三大花火大会のひとつで例年数