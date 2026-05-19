【その他の画像・動画等を元記事で観る】 山田涼介の主演で7月から読売テレビ・日本テレビ系でスタートする新日曜ドラマ『一次元の挿し木』が5月下旬、クランクイン。山田演じる主人公・悠の場面写真も初解禁された。 ■「初日から撮影がだいぶ巻いていて…これは素晴らしい現場です（笑）」（山田涼介） 本作な時を超えた謎に挑むヒューマンミステリー。ヒマラヤ山中で発掘された200年前の人骨を DNA鑑定